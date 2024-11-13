Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet'te Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programında merak edilen soruları yanıtladı. Piyasalarda görülen fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen çalışmalar ve haksız fiyatlandırmalarla mücadelede gelinen son durumu anlatan Bakan Bolat, İsrail ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialara "'Tüpraş Derince'den İsrail'e petrol gönderiliyor' diyerek bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar. Yalan yanlış isimlerle 'düpedüz yalan beyanları' servis ediyorlar. Hepsinin cevabını verdik. Filistin'deki şehitlerimiz üzerinden İsrail'le ticaret iddialarıyla istismar yapıyorlar. Hamas liderleri şehit edildiğinde, başsağlığı mesajı bile yayınlamadılar. Asıl İsrail dostları onlar." diyerek tepki gösterdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat tvnet canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Tüketim ithalatı artıyor mu?
Kırmızı etle alakalı bir fiyat şişmesi olmuştu. Bu noktada tarım ve orman bakanlığı et ithalatında yeni düzenlemeye gitti ve bu da ithalatta artışa neden oldu.
Altın kotası da çok tartışılıyor, düzenleme olur mu?
Tartışılacak bir şey yok. Bizim kan ter içinde kazandığımız ihracat bedellerini tamamen altın ithalatına terk edemeyiz.
2025'te dair Avrupa pazarındaki öngörüleriniz neler? Trump'ın korumacılık adımları ticareti nasıl etkiler?
2025 yılı çetin geçecek. Pazarlarımıza saldıracaklar. Avrupa'nın ithalatı yüzde 10'a yakın küçüldü. O yüzden ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış ticaret açığını düşürmemiz çok büyük bir başarı. 2025 yılında bizi güllük gülistanlık bir bahçe beklemiyor. Dikenlerle, mayınlarla dolu bir alanda yürüyeceğiz.
İhracatçılar için yeni destekler gelecek mi?
Gerek Merkez Bankamız gerekse Hazineyle görüşme içerisindeyiz. Ticaret bakanlığının mütevazi bütçesinin yüzde 60'ı ihracatçılara veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu şekilde gerçekleşecek.
AB ile Gümrük Birliği Güncellemesi
AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır.
Brics ile ilgili son aşama nedir? Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Brics dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. Brics doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu Brics'in geçiş süreci. Brics'e girmek dünyanın bütün önemli platformarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir.
İsrail'le ticaretin durdurulması
'Ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı'
2 Mayıs'tan bugüne İsrail ile yapılmış tek bir cent tek bir Amerikan doları ihracat ya da ithalat yapılmadı yapılmaz da gümrüğümüz kapalı, sistem kapalı. Bunu üzerine başladılar yok efendim 'üçüncü ülkelerden gidiyor da falan...' Müneccim misin sen? Ticareti ben kapadım ama uluslararası ticareti bilenler bilir ki bir ürün Amerika'ya da gidebilir. Şimdi bizim Amerika'ya ihracatımızda artış var İngiltere'ye ihracatımızda artış var. 'Bu mallar belki İsrail'e gidecek' diye konuşuyorlar. O zaman biz dünyaya hiç bir ihracat yapmayalım. 262,5 milyar doları stop delim. Türkiye ithalat da yapmasın ihracat da yapmasın. Bu sefer de efendim onlar Filistin'e gitmiyor. Filistin'den İsrail'e gidiyor. Nereden biliyorsun? Alış yeri Filistin, varış yeri Filistin. Tüccarlar Filistinli. Biz bunu kontrol etmekle mükellefiz.
'Bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar'
'Abbas muhalefet vekillerinin gözlerinin içine baka baka söyledi'
Sektöre güven geldi. Bazıları kendilerinin olmayan daire ve konutları fiyatları şişirerek satıyordu. Çok büyük bir piyasa bu sektörün çoğunluğu bu uygulamadan memnun.