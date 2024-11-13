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Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var

Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var

Seda Ekinci
10:0213/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet'te Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programına konuk oldu.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet'te Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programına konuk oldu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet'te Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programında merak edilen soruları yanıtladı. Piyasalarda görülen fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen çalışmalar ve haksız fiyatlandırmalarla mücadelede gelinen son durumu anlatan Bakan Bolat, İsrail ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialara "'Tüpraş Derince'den İsrail'e petrol gönderiliyor' diyerek bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar. Yalan yanlış isimlerle 'düpedüz yalan beyanları' servis ediyorlar. Hepsinin cevabını verdik. Filistin'deki şehitlerimiz üzerinden İsrail'le ticaret iddialarıyla istismar yapıyorlar. Hamas liderleri şehit edildiğinde, başsağlığı mesajı bile yayınlamadılar. Asıl İsrail dostları onlar." diyerek tepki gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tvnet canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.


Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programında, ihracat ve ithalat alanındaki son gelişmeler, İsrail ile ticaretin durdurulması ve Filistin’e yönelik ihracat sürecini ele alan Bakan Bolat ayrıca, piyasalarda görülen fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen çalışmalar ve haksız fiyatlandırmalarla mücadelede gelinen son durumu anlattı.

YouTube
Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var
Ekonomi
13 Kasım, Çarşamba

İşte Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan önemli konu başlıkları;
Türkiye mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yıl baktığımızda
ilk 10 aylık verilere göre ihracatımızda büyük bir artış var.
Cari işlemler açığımız sadece 5,3 milyar dolara geriledi.
Son 15 ayın 10'unda aylık ihracat rekorları kırdık.
Koruma tedbirleri almaktan çekinmedik.
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından not artışları almamızın en büyük nedenleri ekonomideki gelişmeler.

Tüketim ithalatı artıyor mu?

Kırmızı etle alakalı bir fiyat şişmesi olmuştu. Bu noktada tarım ve orman bakanlığı et ithalatında yeni düzenlemeye gitti ve bu da ithalatta artışa neden oldu.


Altın kotası da çok tartışılıyor, düzenleme olur mu?

Tartışılacak bir şey yok. Bizim kan ter içinde kazandığımız ihracat bedellerini tamamen altın ithalatına terk edemeyiz.

Altın ithalatında 13 milyar dolar gerileme oldu.

2025'te dair Avrupa pazarındaki öngörüleriniz neler? Trump'ın korumacılık adımları ticareti nasıl etkiler?

2025 yılı çetin geçecek. Pazarlarımıza saldıracaklar. Avrupa'nın ithalatı yüzde 10'a yakın küçüldü. O yüzden ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış ticaret açığını düşürmemiz çok büyük bir başarı. 2025 yılında bizi güllük gülistanlık bir bahçe beklemiyor. Dikenlerle, mayınlarla dolu bir alanda yürüyeceğiz.

Trump yönetiminin alacağı karaları öngörmek mümkün değil ama tahmin edilebilir. Ticaret alanında ve yatırımlar alanında daha parlak olmasını temenni ediyoruz.

İhracatçılar için yeni destekler gelecek mi?

Gerek Merkez Bankamız gerekse Hazineyle görüşme içerisindeyiz. Ticaret bakanlığının mütevazi bütçesinin yüzde 60'ı ihracatçılara veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu şekilde gerçekleşecek.


AB ile Gümrük Birliği Güncellemesi

AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır.


Brics ile ilgili son aşama nedir? Türkiye Brics'e üye olacak mı?

Brics dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. Brics doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu Brics'in geçiş süreci. Brics'e girmek dünyanın bütün önemli platformarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir.


İsrail'le ticaretin durdurulması

İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar
. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük.

YouTube
Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var
Ekonomi
13 Kasım, Çarşamba

'Ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı'

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu.
Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. " dediler.
Haritadan da bihaberler 6 milyon insan yaşıyor orada bugün 2 milyon, 3 milyon 4 milyon nüfuslu Avrupa ülkeleri var onlar ticaret yapmıyor mu? Diyorlar ki 'savaştalar kozmetik mi kullanıyorlar?' Kozmetik başlığı altında sabun, şampuan, deterjan gibi ürünler var. Yani kendiniz yakıştırıyorsunuz da orada 6 milyon insan yaşıyor onların sabuna deterjana şampuana ihtiyacı yok mu? Kaldı ki orada bir daire yapılmıyor mu apartman yapılmıyor mu bakım onarım yapılmıyor mu orada tarım yok mu orada küçük imalathaneler yok mu?

"Müneccim misin sen?"

2 Mayıs'tan bugüne İsrail ile yapılmış tek bir cent tek bir Amerikan doları ihracat ya da ithalat yapılmadı yapılmaz da gümrüğümüz kapalı, sistem kapalı. Bunu üzerine başladılar yok efendim 'üçüncü ülkelerden gidiyor da falan...' Müneccim misin sen? Ticareti ben kapadım ama uluslararası ticareti bilenler bilir ki bir ürün Amerika'ya da gidebilir. Şimdi bizim Amerika'ya ihracatımızda artış var İngiltere'ye ihracatımızda artış var. 'Bu mallar belki İsrail'e gidecek' diye konuşuyorlar. O zaman biz dünyaya hiç bir ihracat yapmayalım. 262,5 milyar doları stop delim. Türkiye ithalat da yapmasın ihracat da yapmasın. Bu sefer de efendim onlar Filistin'e gitmiyor. Filistin'den İsrail'e gidiyor. Nereden biliyorsun? Alış yeri Filistin, varış yeri Filistin. Tüccarlar Filistinli. Biz bunu kontrol etmekle mükellefiz.


'Bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar'

Güyya 'Tüpraş Derince'den İsrail'e petrol gönderiliyor' diyerek bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar. Yalan yanlış isimlerle 'düpedüz yalan beyanları' servis ediyorlar.
Hepsinin cevabını verdik. Filistin'deki şehitlerimiz üzerinden İsrail'le ticaret iddialarıyla istismar yapıyorlar.
Hamas liderleri şehit edildiğinde, başsağlığı mesajı bile yayınlamadılar. Asıl İsrail dostları onlar.
Filistin konusunda samimi olan vatandaşlarımız bu yalanlara kanmasınlar. Bunun dışında hatırlarsanız 9 Nisan'da kısıtlayıcı tedbirleri aldığımızda, 'İsrail'e jet yakıtı gönderiliyor' dediler. Saatler içinde çürüttük. Bunu bile istismar ettiler.

Sürekli manipülasyonun yapıldığının altını çizen Ömer Bolat, İsrail ile ticaret konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirenlerle ilgili de konuştu. Bakan Bolat,
"Bu konuda Türkiye'den kaçan terörist kılıklı medyacı gözüken tipler etki ajanları bot hesaplarıyla sürekli kafa karıştırmayla algı yapıyorlar."
ifadelerini kullandı.

'Abbas muhalefet vekillerinin gözlerinin içine baka baka söyledi'

Etki ajanları İsrail'e çalışıyor. Filistinli bakan da geçtiğimiz günlerde bu iddialar İsrail'e hizmet eder dedi.
Abbas Meclis'e geldiğinde muhalefet vekillerinin gözlerinin içine baka baka 'Türkiye'ye bütün Filistinli vatandaşlar adına teşekkür ediyorum' dedi. O yüzden vatandaşımız müsterih olsun. Filistin ekonomisinin ayakta kalması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Fahiş fiyatlarla mücadele
İç piyasada fiyatlar şişmedin diye 2 milyar dolar ihracattan vazgeçtik.
Fahiş fiyat cezaları tahsil ediliyor.

Emlak sektöründe Doğrulanmış İlan Uygulaması

Sektöre güven geldi. Bazıları kendilerinin olmayan daire ve konutları fiyatları şişirerek satıyordu. Çok büyük bir piyasa bu sektörün çoğunluğu bu uygulamadan memnun.






#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#tvnet
#Özel Röportaj
#Semra Karabaş

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