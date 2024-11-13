Bakan Bolat: Türkiye'de İsrail dostu ikiyüzlüler var

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu.

Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. " dediler.