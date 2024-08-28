Bakan Bolat'tan 'zombi şirketler' açıklaması: Soru işareti bulunmaktadır

"Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon şirketimiz ve 600 bini aşkın ticari işletmemiz bulunmaktadır. Her geçen yıl ciddi manada artan bir sayıda yeni şirketlerimiz piyasaya girmekteyken bazı şirketlerimiz ise faaliyetlerini sonlandırarak kapanışlarını gerçekleştirmektedir. Ülkemizdeki, şirketleşerek ekonominin bir aktörü olma eğilimi bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla artmaktadır. MERSiS verilerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında ülkemizde kapanan her 1 şirkete karşılık 4'ün üzerinde yeni şirket kurulduğu görülmektedir. Ülkemizde ticari hayatın hızlı ve güvenli bir ortamda yürütülmesi ve şirketlerimizin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaktadır."