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Bakan Çavuşoğlu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Köklerden, göklere…Yerli üretim, milli gurur." ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkin dış politikasına ve Türkiye markasına verdiği güçlü destek için Baykar Teknoloji ailesine teşekkür etti.
Baykar Teknoloji'nin Twitter hesabından da "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Çavuşoğlu'nu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk." paylaşımında bulunuldu.