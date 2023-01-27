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Ekonomi

Bakan Çavuşoğlu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar ailesiyle çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Köklerden, göklere. Yerli üretim, milli gurur" ifadelerini kullandı.

15:58 . 27/01/2023 Cuma
AA
Bakan Çavuşoğlu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Köklerden, göklere…Yerli üretim, milli gurur." ifadelerini kullandı.

BAYKAR AİLESİNE TEŞEKKÜR

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkin dış politikasına ve Türkiye markasına verdiği güçlü destek için Baykar Teknoloji ailesine teşekkür etti.


Baykar Teknoloji'nin Twitter hesabından da "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Çavuşoğlu'nu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk." paylaşımında bulunuldu.


Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı
Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı

Bayraktar KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.


#Baykar
#Baykar Teknoloji
#Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi
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