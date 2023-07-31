Bakan Ersoy 2023 turizm verilerini açıkladı: Türkiye İlk 6 ayda 22 milyon turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.





Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;





"Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50’den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk.





Yüksek gelir grubuna hitap eden otellerde doluluk oranları bu altı ayda beklentilerin altında gerçekleşti. Deprem ve sonrasında seçim sürecinin olumsuz etkileri erken rezervasyon sürecine denk geldi. Serin havaların temmuz ortasına kadar uzamış olması son dakika rezervasyonların kaymasına sebebiyet veriyor.





Rusça konuşan ülke vatandaşlarının yoğun konut alımı ve kendilerinin otel yerine konutlarda konaklıyor olmaları, belli dönemlerde turistlere kiralıyor olmaları, resesyon süreci dünyada etkili oldu, alım gücünün daralması otel misafirlerinin ortalama kalış sürelerini azalttı. Kalım süresi 10.5 gecelemede 9.9 ortalama gecelemeye düştü.





Dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülkeyiz. 200 ülkede tanıtım yapıyoruz.





Rusça konuşan ülke vatandaşlarının yoğun konut alımı ve kendilerinin otel yerine konutlarda konaklıyor olmaları, belli dönemlerde turistlere kiralıyor olmaları, resesyon süreci dünyada etkili oldu, alım gücünün daralması otel misafirlerinin ortalama kalış sürelerini azalttı. Kalım süresi 10.5 gecelemede 9.9 ortalama gecelemeye düştü.





Ortalama konaklama, doluluk oranlarında azalmaya sebebiyet verdi. En önemli şey pazar çeşitlemesi ciddi çalışmalar yapıyor Türkiye. Yeni kaynak destinasyonlarının geliştirilmesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Son 5 yılda gastronomi, sağlık, bisiklet ve kültür ürünlerinin ortaya çıktığı bir tanıtım yapıyoruz.





ilk 6 ayda ziyaretçi sayısı 22 milyon 945 bin kişi oldu

Tanıtımda özellik birkaç yıldır 200 ülkede tanıtım yapıyor Türkiye. Yeni destinasyonlar üzerinde çalışıyoruz kaynak pazarlara yoğunlaşıyoruz. İlk 6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu.





Ayasofya’da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak. Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak.











