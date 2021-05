Bakan Ersoy'dan Rus turist müjdesi: En kısa sürede karşılıklı uçuşlara başlayabiliriz

Türkiye, koronavirüs pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor. Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların haziranda açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya’dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sputnik’e önemli açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerinin Türkiye’ye geliş tarihlerini netleştireceğiz, sevindirici olan vaka sayılarının düşmeye devam etmesi" diyen Bakan Ersoy, Rusya ve Türkiye arasında uçuşlarının açılması için yapılan görüşmeleri ve görüşmelerden beklentilerini şu şekilde anlattı:

"Türkiye’ye geliş tarihlerini netleştireceğiz"

"Moskova’ya giden heyetin başında ben vardım zaten. Yaptığımız toplantılar sonucunda, biliyorsunuz, Türkiye tam kapanma sürecinden çıkmıştı. Haliyle, onlar da normalizasyon döneminde sayıları izlemek istediklerini, tam kapanmanın olumlu sonuçlarını kendilerinin de gözlemlediğini ama normalleşme sürecinde vakalar artacak mı, tekrar aşağıya inmeye devam edecek mi diye gözlemlemek istediklerini, sonrasında da Türkiye’ye kendilerinin de heyet gönderip bizim sunduğumuz bütün detayların yerinde tespitlerini yapmak istediklerini söylediler. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerinin Türkiye’ye geliş tarihlerini netleştireceğiz. Sevindirici olan, söylediğimiz gibi Türkiye’de vaka sayılarının inmeye devam ediyor olması. Çünkü Türkiye tam kapanmadan hemen bir normalleşmeye geçmedi. Kısmi kapanmaya geçti. Bu da sayıların yukarıya değil, aşağıya doğru gitmesini sağlıyor.

'Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği destinasyonlarda vaka sayıları Türkiye ortalamasının yüzde 50 altında'

İlk hedefimiz 10 binin altına düşmesiydi, 2 gündür 10 binin altında seyrediyor. İnşallah bizim hedefimiz, vaka sayılarının 1 Haziran’a kadar, 5 binin altına düşmesi. Bu hedefe Türkiye iyi bir şekilde gidiyor. Sevindirici bir haber daha var. Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi destinasyonlarda vaka sayıları çok daha aşağıda. Türkiye ortalamasının yüzde 50 daha aşağısında gerçekleşiyor güney kentlerinde. Bu da turistik bölgeler açısından sevindirici, ne kadar güvenli olduğunu gösteren sonuçlar."

'Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak, güvenli turizm sertifikasyon programını başlatan ilk ülkelerden'

‘Türkiye’deki yeni turizm sezonu hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusunu cevaplayan Bakan Ersoy "Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak, güvenli turizm sertifikasyon programını geçen sene başlatan ilk başlatan ülkelerdendi. Dünyadaki ilk ülkelerden biri, Avrupa da ise tek ülkeydi başlangıçta. Çok detaylı bir program bu. Geçen bir yıllık sürede kriter sayılarını artırdık. 136 kriterle başlamıştık.

Bu sene kriter sayısı 171’e çıktı. Geçtiğimiz sene konaklama tesislerinde 50 yatak ve üzerindeki yerlerde bu sertifikayı almak mecburiydi. Bu sene bu 30 oda ve üzeri şeklinde revize edildi. 30 odanın altındaysa gönüllü, değilse mecburi. Sonuç olarak bu sertifikasyon programının hem kriter sayıları arttı hem de daha fazla tesise yaygınlaştırılmış oldu. Göstergeler de bunu gösteriyor, bu sene 9 bin 800’den fazla tesis sertifikasyon programına dahil edildi" dedi.

'Turizm bölgelerinde de çok iyi örgütlenmiş durumdayız, özel hastaneler ve oteller protokolle birbirlerine bağlılar'

Türkiye’deki sağlık altyapısının çok kuvvetli olduğuna işaret eden Ersoy "Özellikle son 10 yılda açılmış olan büyük Şehir Hastaneleri, modern hastaneler Türkiye genelinde bu süreci hastane hizmetleri konusunda çok yeterli bir şekilde Türkiye’nin atlatmasını sağladı. Turizm bölgelerinde de çok iyi örgütlenmiş durumdayız. Özel hastaneler ve oteller protokolle birbirlerine bağlılar. En ufak bir sıkıntı yaşanmıyor. Güvenli turizm sertifikasının uygulanma sonuçlarını da aslında biz 2020’de test etme imkanı bulduk. Özellikle bize söylenen, biliyorsunuz geçen 2.1 milyon turist Türkiye’yi Rusya’dan ziyaret etti. 2.1 milyon içinde Rusya’ya dönüp de enfekte olan sayısı 417 civarında olduğunu söylediler. Bakıldığı zaman çok çok düşük bir oran. Bu da sistemin ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor. Birçok Avrupa ülkesinde de biz bunu test ettik. Onların dışişleri bakanlığından aldığımız veriler de çok önemli. Türkiye’den gelen turistlerde ciddi bir sıkıntı olmadığını, çok düşük oranlarda enfekte oranı olduğunu gösteriyor" dedi ve ekledi:

'En kısa sürede uçuşları Rusya ile karşılıklı olarak başlatırız diye düşünüyorum'

'Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor, çok iyi çalışıyor. İnşallah Rusya’dan gelecek heyet de yerinde tespitlerle bizim kendilerine sunduğumuz raporları test etme, gözlemleme ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. En kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum.'

'Bizim Rusya’nın herhangi bir şehriyle alakalı kısıtlamamız söz konusu değil'

Uçak seferlerinin başlatılması halinde Rusya’nın her şehrinde turist kabul edileceğini ifade eden Ersoy "Rusya’nın bütün şehirlerinden biz kabul ederiz, sıkıntı yok. Çünkü verilerine bakıyoruz biz Rusya’nın. Son birkaç aydır oldukça kontrol altında gidiyor. Bu yüzden bizim Rusya’dan trafik başlatmak gibi bir sıkıntımız yok. Ama Türkiye’nin 50-40 gün önceki verileri ile şu anki verilerini kıyasladığımızda Türkiye’nin verilerinde de çok ciddi bir düzelme olduğu görülüyor. Günlük vaka sayılarında 14 Nisan ile kıyasladığınızda dünkü sayılar ile yüzde 88 azalma var. Özellikle Rus misafirlerin ağırlıklı ziyaret ettiği yerlerde bu oranlar çok çok daha düşük. Çok hızlı, sert bir kapatma uyguladı Türkiye. Peşinden de kısmi kapatmayla devam ettiği için iddialı hedefler de koydu. Hedeflere ulaşmak için sıkı sıkıya da uyguluyor. İnşallah iyi sonuç alırız diye düşünüyorum ben. Bizim Rusya’nın herhangi bir şehriyle alakalı kısıtlamamız söz konusu değil. Çünkü Rusya’nın genel verileri iyi. Bizim için de hava trafiği başlatmak için yeterli. Onlar başlatmak istedikleri an, Türkiye’deki verileri yeterli bulduğu an hızlı bir şekilde başlatırız" diye konuştu.

Rus turistlerin ülkeye girişlerinde PCR testi zorunluluğu kaldırılabilir mi?

'Rus turislerin Türkiye’ye giriş yapmaları için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması beklenebilir mi' sorusunu üzerine Bakan Ersoy "Şimdi zaten Avrupa Birliği’nde de birçok çalışma var, Türkiye’de de var. Biz PCR testi uygularken, kaldırırken Sağlık Bakanlığımız birkaç kritere bakıyor. En önemli kriter toplam yolcu gönderen ülkedeki aşılanma oranına bakıyor. Günlük yeni vaka oranına bakıyor. Bunlar belli bir seviyenin altındaysa zaten PCR testi almamıza gerek kalmıyor, orada zaten pandemi, salgın kontrol altına alınmış demektir. Bu bağlamda birçok ülkeden de yavaş yavaş PCR test zorunluluğu da kalmaya başladı. Avrupa Birliği’nin geçen hafta aldığı bir mutabakat var. 2 kere aşılanmış kişilerden herhangi bir PCR test belgesi almadan seyahat izni verilecek diye, ispat etmesi kaydıyla. Onlar Rus aşısını kabul etmiyor, bizim için Rus aşısı geçerli biliyorsunuz. Türkiye’de kabul ediliyor Sputnik V aşısı, Sinovac aşısı da kabul ediliyor, diğer Avrupa Birliği aşıları da kabul ediliyor, geçerlilik almış durumda" ifadelerini kullandı ve ekledi:

