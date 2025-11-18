Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz

"Türkiye istihdam kapasitesini güçlendirme rotasında ilerlemeyi sürdürüyor. İşsiz sayısı, 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldı. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,5 seviyesiyle son 11 çeyrektir tek hanelerde gerçekleşiyor. Aynı dönemde istihdamımızı 65 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız yüzde 49 seviyesini korudu. İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Kadınlarda işsizlik oranı, başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici politikalarımız sayesinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.