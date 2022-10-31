Bakan Nebati: Döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi" dedi.

"KESİNTİSİZ BÜYÜYORUZ"

"Yeni ekonomi modelimiz dünyanın da gündeminde. Türkiye ekonomi modeli ile 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde.

Selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. 2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine destekli KGF kefalet sisteminde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

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Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız.

Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz, çünkü biz yarına yön verme ideali ile ilerliyoruz.

"TÜRKİYE BAŞARISINI ORTAYA KOYDU"

Türkiye ekonomi modelini, yatırım, üretim, ihracat anlayışıyla bir noktaya getirdik. Bundan sonra yolumuz 20 yıldır nasıl açık olduysa daha da açık olacak. Dünya krizlerle karşı karşıya kalırken bu krizlerle nasıl boğuşacağını hesap eder. Biz şunu deriz, kriz her türlü dünyada her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ama krizler yenmek içindir. Krizler bitmek için gelir, Türkiye dünyaya gelmiş olan krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu."

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