Bakan Nebati: Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiyatlara sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakan Nebati'nin toplantıya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;
Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ile ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyrini ele alarak, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik.
EKONOMİ
Milli Savunma Bakanlığı: Razoni'de denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
MİLLÎ Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.<br>
Dünyanın yakından takip ettiği ilk tahıl gemisi İstanbul'da: Denetim heyeti bekleniyor
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.