Bakan Nebati: Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiyatlara sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik

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Balıkesir'de sulama yatırımları toprağa bereket katıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan girdi maliyetlerini düşürmek ve kaliteli üretim sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürürken diğer yandan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturmak için sürdürülebilir adımlar atıyor