Ekonomi Bakan Selçuktan zam pazarlığı açıklaması Kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk'tan 'zam pazarlığı' açıklaması: Kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş' ziyareti sırasında kamu işçileriyle yapılan zam pazarlığına ilişkin "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Haber Merkezi AA
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

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