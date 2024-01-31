Bakan Şimşek: 2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı ise 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu.