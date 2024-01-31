Bakan Şimşek: 2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediklerini belirtti.
Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştığını belirten Şimşek, turizm gelirinin ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldığını söyledi.
Şimşek, "Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır." dedi.