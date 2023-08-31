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Ekonomi

Bakan Şimsek Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasını yalanlayarak, "Sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.

18:26 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabından Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiğine yönelik iddialara cevap verdi.

"Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

Rezerv satışı ile kura müdahale edildiği iddialarını yalanlayan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."




#Merkez Bankası
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#İddia
#Hazine ve Maliye Bakanı
#Mehmet Şimşek
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