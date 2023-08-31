Bakan Şimsek Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

"Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."