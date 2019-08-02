Ekonomi Bakan Turhanın İstanbul Havalimanı ile ilgili sözleri çarpıtıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Turhan'ın İstanbul Havalimanı ile ilgili sözleri çarpıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Meclis'te verilen soru önergesine cevaben verdiği açıklamada İstanbul Havalimanı ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığı ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu soru önergesine verilen yanıtta "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde hiçbir açıklamanın olmadığına vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan.
İstanbul Havalimanı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçağın kuş sürüsüne çarpıp, hasar almasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıtta bazı ifadelerin çarpıtılarak servis edilmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

GÜZEL BİR HAVALİMANI İNŞA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Turhan tarafından, söz konusu soru önergesi yanıtında "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilirken, soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi, daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir Havalimanının inşa edildiğinin belirtildiğine vurgu yapıldı.

ASILSIZ İDDİALAR VAR!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edilmiştir.

Ayrıca havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve seyrüseferi olumsuz etkilediği yönünde de asılsız iddialar yer almaktadır.

Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşlar divert edilmektedir. İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları ve diğer nedenlerle yaşanan pas geçme ve divert edilme sayıları ise herhangi bir şekilde dünyadaki benzer havalimanlarının üzerinde seyretmemekte, hatta birçok uluslararası havalimanına göre daha düşük sayıda yaşanmaktadır.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 455 PAS GEÇME OLAYI YAŞANDI

Keza Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı karşılaştırıldığında 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır.

REKLAM

75 KUŞ ÇARPMASI OLAYI

Bunun yanı sıra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 75 kuş çarpması olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır.

  • Ülkemizin gözbebeği, dev yatırım olan İstanbul Havalimanı, ülkemizin ekonomisine ve istihdama da çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği havalimanı hakkında olumsuz algı oluşturmanın Türk milletinin yararına olmadığı aşikardır.

Varlık barışı için başvuru süreci başladı
EKONOMİ
Varlık barışı için başvuru süreci başladı

Bir banka daha konutta faizleri indirdi
EKONOMİ
Bir banka daha konutta faizleri indirdi

Emeklilere bayram ikramiyesinde tarih belli oldu
EKONOMİ
Emeklilere bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

ABD heyeti yarın Ankaraya geliyor

ABD heyeti yarın Ankara'ya geliyor
FETÖcü casus yokmuş!

FETÖ'cü 'casus' yokmuş!

Casusluktan hüküm giyenlerin sayısı yok denecek kadar az.
1hafta süreniz var

1 hafta süreniz var

Yurt dışından alışveriş yapanlar mağdur olmayın.
Rekor kırdık

Rekor kırdık

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı.
Avrupa<br>Zarif'in yanında

Avrupa
Zarif'in yanında

​ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı.
Terör örgütlerine ağır darbe

Terör örgütlerine ağır darbe

​Temmuzda 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan'ın<br>sözleri çarpıtıldı

Bakan'ın
sözleri çarpıtıldı

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması...

İkramiyede <br>tarih belli oldu

İkramiyede
tarih belli oldu

12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatırılacak.

İsrail planını<br>görüştü

İsrail planını
görüştü

Trump'ın Başdanışmanı Kushner, Ortadoğu turu kapsamında Mısır'da.
Yeni kararını açıkladı

Yeni kararını açıkladı

Trump, uzun bir aradan sonra Venezuela ile ilgili açıklama yaptı.
Bir banka<br>daha faizleri indirdi

Bir banka
daha faizleri indirdi

Konutta ​180 ay vadede oranı yüzde 0,99'a çekti.
Filistin'i<br>derhal tanıyın

Filistin'i
derhal tanıyın

​Sosyalist Enternasyonal konseyi çağrıda bulundu.
'Kupa Canavar'ı <br>imzayı attı

'Kupa Canavar'ı
imzayı attı

Dani Alves'in yeni takımı belli oldu.
Resmen<br>faaliyete başladı

Resmen
faaliyete başladı

1 milyar doları doğrudan Türkiye'den yönetecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.