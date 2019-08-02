Bakan Turhan'ın İstanbul Havalimanı ile ilgili sözleri çarpıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçağın kuş sürüsüne çarpıp, hasar almasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıtta bazı ifadelerin çarpıtılarak servis edilmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

GÜZEL BİR HAVALİMANI İNŞA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Turhan tarafından, söz konusu soru önergesi yanıtında "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilirken, soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi, daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir Havalimanının inşa edildiğinin belirtildiğine vurgu yapıldı.

ASILSIZ İDDİALAR VAR!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edilmiştir.

Ayrıca havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve seyrüseferi olumsuz etkilediği yönünde de asılsız iddialar yer almaktadır.

Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşlar divert edilmektedir. İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları ve diğer nedenlerle yaşanan pas geçme ve divert edilme sayıları ise herhangi bir şekilde dünyadaki benzer havalimanlarının üzerinde seyretmemekte, hatta birçok uluslararası havalimanına göre daha düşük sayıda yaşanmaktadır.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 455 PAS GEÇME OLAYI YAŞANDI

Keza Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı karşılaştırıldığında 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır.

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75 KUŞ ÇARPMASI OLAYI

Bunun yanı sıra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 75 kuş çarpması olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır.

Ülkemizin gözbebeği, dev yatırım olan İstanbul Havalimanı, ülkemizin ekonomisine ve istihdama da çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği havalimanı hakkında olumsuz algı oluşturmanın Türk milletinin yararına olmadığı aşikardır.

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