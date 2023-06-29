Bakan Yumaklı bugünden duyurusunu yaptı: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

"Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım" diyen Bakan Yumaklı, "Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.