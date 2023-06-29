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Ekonomi

Bakan Yumaklı bugünden duyurusunu yaptı: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Bugünden duyurusunu yapayım' diyerek açıkladı. Üreticilerin satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

12:05 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kurbanlık alanlarında haftalar öncesinde başlayan satışlar bayramın ikinci gününde devam ediyor. Cumartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan üreticilere müjdeli haber geldi.


Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'ndan sonra satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

"Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım" diyen Bakan Yumaklı, "Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.


Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden ESK alım fiyatlarını da açıkladı. Kilo başına 5 ila 25 TL arasında değişen Kurbanlık prim bedelinin uygulanacağı fiyatlar işte şu şekilde:





#Et ve Süt Kurumu
#İbrahim Yumaklı
#Satılmayan kurbanlıklar
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