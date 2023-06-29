Bakan Yumaklı bugünden duyurusunu yaptı: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

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Kurbanlık alanlarında haftalar öncesinde başlayan satışlar bayramın ikinci gününde devam ediyor. Cumartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan üreticilere müjdeli haber geldi.
"Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım" diyen Bakan Yumaklı, "Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.