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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Çalışan emekliye ikramiyede önemli gelişme

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi için hazırlanan ikramiye önergesi AK Parti Grubuna gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ayrıca "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı." açıklaması yapıldı.

16:25 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:38 - 27/11/2023 Pazartesi
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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi için hazırlanan ikramiye önergesi AK Parti Grubuna gönderildi.


Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.


Çalışmayan emeklilere ödeme yapıldı


Bakanlık ayrıca şu açıklamada da bulundu;


"Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı."


#Emekli
#ödeme
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce
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