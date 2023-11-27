Bakanlık duyurdu: Çalışan emekliye ikramiyede önemli gelişme

Kombi kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kombi nasıl kullanılmalı, hep açık mı kalmalı, evden çıkarken kapatılmalı mı? Havaların soğumasıyla birlikte herkes arama motorlarında doğalgaz ve kombi kullanırken dikkat edilmesi gereken yöntemleri aratır oldu. Peki, kombi ve doğalgazdan en güzel nasıl verim alınır? Kombi hep açık mı kalmalı, kapatılmalı mı? Kombi sıcaklık ayarı nasıl olmalı? Ayrıntılar haberimizde...