Bakanlık duyurdu: Çalışan emekliye ikramiyede önemli gelişme

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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi için hazırlanan ikramiye önergesi AK Parti Grubuna gönderildi.
Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.
Çalışmayan emeklilere ödeme yapıldı
Çalışmayan emeklilere ödeme yapıldı
Bakanlık ayrıca şu açıklamada da bulundu;
"Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı."
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1 saat önce