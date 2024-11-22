Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bugün çiftçilerin hesaplarına, kırsal kalkınma yardımları için 110 milyon 742 bin 366 lira, buzağı desteği için 1 milyon 446 bin 500 lira aktarılacak.
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