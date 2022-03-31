Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nda 5 bininci tanker yüklendi

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan dünya pazarına tankerlerle sevk ediliyor.

"Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 2006'da yapılan boru hattının son durağı olan terminalden, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International tarafından 5 bininci tanker sevkiyatı gerçekleştirildi.

BOTAŞ International ve BTC verilerine göre, tankerlerle 2 Haziran 2006'dan bu yana 3 milyar 813 milyon varil ham petrol dünya pazarına ulaştırıldı.

Türkiye, Doğu-Batı enerji koridorunun önemli aktörlerinden

BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güzide kuruluşlarından BOTAŞ International olarak 5 bininci tanker yüklemesini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

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Ekiz, BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın, Türkiye'yi Doğu-Batı enerji koridorunun önemli aktörlerinden biri haline getirdiğini vurgulayarak "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında önemli projelere imza attı. Bizler de BOTAŞ International olarak tüm enerjimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için harcıyoruz. Ülkemizin kararlı şekilde enerji alanında attığı dev adımlar, bizlerin hedeflerimize ulaşma azmini daha da perçinliyor." diye konuştu.

Nadim Ekiz, kuruluşlarından bu yana dünya pazarına gerçekleştirdikleri sevkiyata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Faaliyete başladığımız 2 Haziran 2006'den bugüne kadar ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BOTAŞ International, ülke ekonomisine de önemli katkılar sundu. BOTAŞ International, 15 yılda Türkiye'nin enerji piyasasındaki global bir markası haline dönüştü. Sektörde önemli bir konuma sahip olan BOTAŞ International'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in belirlediği enerji politikaları ile gelecekte de sektördeki başarılarını artıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum."

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BTC Ham Petrol Boru Hattı

BOTAŞ International, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

Hattın Türkiye kesimi boyunca, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas'ta toplam 4 pompa istasyonu, Kars ile Kahramanmaraş'ta 2 basınç düzenleme istasyonu ve 52 blok vana istasyonu yer alıyor.

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Ceyhan Deniz Terminali'den de her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, kontrol odası, ölçüm istasyonu ve iskele yükleme tesisleri bulunuyor.

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