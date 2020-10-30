Barış Kartalı uçaklarına yerli damga: Lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu HİK Sistemin idamesi için sahada verilen desteğin yanında, uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yolları'nın bir iştiraki olan THY Teknik A.Ş.'nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.

Alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın, HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing'den destek alınacak. Projeyle HİK Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam edilecek. Türkiye'den başka, Avustralya, Kore ve İngiltere'nin kullanıcısı olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi olan Boeing firması sorumluluğunda sağlanıyor.

Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak.



İSMAİL DEMİR: GELİŞMİŞ RADAR VE SENSÖRLERLE TSK İÇİN ÇARPAN ETKİSİ

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir; şunları kaydetti:

"Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için çarpan etkisi oluşturuyor. HİK uçaklarımızın lojistik destek hizmetleri yerli sanayimizin kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edecek. HİK Sistemi Lojistik Destek Projesiyle THY Teknik'in malzeme tedarik/tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı. THY Teknik'in sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek."

1️⃣ Havadan Erken İhbar ve Kontrol #HİK Sistemi, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için çarpan etkisi oluşturuyor. pic.twitter.com/c9TtM4WzZ7 REKLAM October 30, 2020





THY TEKNİK'TEN SÜREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız evnanterinde bulunan 4 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı olmakla birlikte, bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak.

YAZILIM VE DONANIMDA HAVELSAN

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise, "HİK Sistemi geliştirme sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin oluşturulduğu yer olan HAVELSAN, HİK Görev Sistemlerinin ve Yer Sistemlerinin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacak" diye konuştu.

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Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak.

TUSAŞ'IN KRİTİK ROLÜ

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, HİK sistemine yönelik Barış Kartalı Projesi'nin içerisinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ'ın rolü hakkında, şunları anlattı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sisteminin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimiz ile bu hizmetleri yerine getireceğiz."

Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak.



'BARIŞ KARTALI UÇAKLARINI DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese, imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing arasındaki işbirliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Varughese, "Boeing olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı HİK Uçaklarını desteklemekten gurur duyuyoruz ve bu kapsamda THY Teknik ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 13 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor. Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT-76, MPT55, KNT-76 ve JMK Bora-12 gibi önemli silahlar Türkiye’nin gururu haline geldi. Kırıkkale’ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları, Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor. Ülkenin farklı illerinden kente yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale’ye kurulacağını söyledi. Kırıkkale’nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, “Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. İlk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesi’nde. Tabii bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. Bir fabrikamız da bitmek üzere, Temmuz sonu itibarıyla imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri dedi. Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu kaydeden Varlı, Türkiye’nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek ifadelerini kullandı. Yıl sonu itibarıyla ilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edileceğini ifade eden Varlı, “Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için ‘silaha adını veren şehir Kırıkkale’ sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi’nin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu. Kırıkkale’ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi: “Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup, 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye’nin milli savunmada bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey’e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey’e, Kırıkkale’de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer Bey’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Milli ve yerli silahlarımız burada üretiliyor Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

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EKONOMİ TÜMOSAN yerli oranını artıracak