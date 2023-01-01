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Ekonomi
Başvurular başladı: Satış ofislerinde "Yeni Evim" kampanyası hareketliliği
Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları tarafından uygulamaya alınan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na başvuruların başlamasıyla gayrimenkul firmalarındaki hareketlilik artarken gözler hizmete alınan internet sitesine odaklandı.
14:26 . 17/01/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yeni Evim Konut Finansman Programı ile orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Bu kapsamda şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek. Aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek.


Kampanyada başvurular dün (16 Ocak Pazartesi) itibarıyla başladı. Proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan hizmete alınan internet sitesine (https://yenievimkampanyasi.com.tr/) odaklanırken diğer yandan konut satış ofislerine yöneldi.

Projedeki peşinat durumu, ikinci el evlerin dahil olup olmayacağı, ödeme planı, farklı illerden konut edinebilme durumu, başvuruların nasıl yapılacağı, kimlerin projeye dahil olabileceği gibi detaylar ilk gün en çok yanıt aranan sorular oldu.


Başvurular nasıl yapılıyor?


Dün başlayan süreç kapsamında, konut üreticileri, kriterlere uygun konut projelerini internet sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak.


Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.


Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.



Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Future & Trends Summit’ zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışına çıkış harcını kaldıracağını vaad eden CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Nebati, "Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır" dedi.


#çevre
#Gamador İnşaat
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Murat Karaarslan
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Yeni Evim Konut Finansman Programı
1 saat önce
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Başvurular başladı: Satış ofislerinde "Yeni Evim" kampanyası hareketliliği
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