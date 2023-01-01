Başvurular başladı: Satış ofislerinde "Yeni Evim" kampanyası hareketliliği

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Yeni Evim Konut Finansman Programı ile orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Bu kapsamda şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek. Aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek.
Projedeki peşinat durumu, ikinci el evlerin dahil olup olmayacağı, ödeme planı, farklı illerden konut edinebilme durumu, başvuruların nasıl yapılacağı, kimlerin projeye dahil olabileceği gibi detaylar ilk gün en çok yanıt aranan sorular oldu.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Dün başlayan süreç kapsamında, konut üreticileri, kriterlere uygun konut projelerini internet sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak.
Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.
Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.