Başvurular başladı: Satış ofislerinde "Yeni Evim" kampanyası hareketliliği

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Future & Trends Summit’ zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışına çıkış harcını kaldıracağını vaad eden CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Nebati, "Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır" dedi.