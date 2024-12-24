Batarya sektöründen bir milyar dolarlık yatırım

Usta, bunun yanında ihracat miktarının 39 milyon dolardan 48 milyon dolara çıkarak yılı kapatmasını beklediklerini ve bunun önemli bir artış olduğunu ifade etti. PİLDER tarafından düzenlenen 2024 Batarya Teknolojileri Zirvesi'nin yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirdiğini belirten Usta, “

Zirveye küresel batarya şirketleri de katılarak bilgi paylaşımı ve şirketler arası iş birliği fırsatları oluşturdu. Son derece verimli geçen zirve, Türkiye'nin batarya sektöründeki yerini daha da güçlendirdi