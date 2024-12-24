Batarya sektöründen bir milyar dolarlık yatırım

Yılın ikinci çeyreğinde duyurulan HIT-30 programıyla hareketlenen batarya sektörü, 2024’ü 1 milyar dolarlık yatırımla kapatıyor. PİLDER Başkanı Kadem Usta, yerli ve yabancı firmalar arasında yıl içerisinde imzalanan anlaşmalarla 5 olan batarya üretim tesisi sayısının 11’e ulaşacağını belirtti.
HIT-30 TEŞVİKLERİ YATIRIMI HIZLANDIRDI
Programın ilanının ardından batarya sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerli ve yabancı firmalar yeni anlaşmalara imza attı.
Sektörde yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, 2024'ün dünyada ve Türkiye'de batarya sektörü için çok kritik gelişmelere sahne olduğunu belirtti. Global düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyon ve geri dönüşüm adımlarının öne çıktığını söyleyen Usta, Türkiye'de ise HIT30 teşvikleri ve yatırım projelerinin sektörü destekleyen ana faktörler olduğunu vurguladı.
BATARYA ÜRETİM TESİSİ SAYISI 11’E ULAŞACAK
Usta, HIT-30 teşviki kapsamında, sağlanan teşviklerin, sektördeki yatırımları hızlandırdığını belirtti. Usta, yerli ve yabancı firmalar arasında yıl içinde imzalanan 6 anlaşmayla ülke genelindeki batarya üretim tesisi sayısının 11’e yükseleceğini dile getirdi. Kadem Usta, yeni fabrikaların Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere kurulacağını söyledi. Batarya ve depolamalı enerji santrallerinin işleyişine yönelik hukuki altyapının henüz tam anlamıyla şekillenmediğini dile getiren Usta, "Taslak yönetmelik yayımlandı ancak 2025'te ilk kabullerin gerçekleşmesi bekleniyor" dedi. Usta, yıl içinde yatırım kararlarının yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, uzun vadeli yatırım hedefleri için de adımların atıldığını söyledi. Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsattı.
İHRACAT 50 MİLYON DOLARA DAYANDI
2025’te yeni firmalar sektöre adım atacak
- Batarya sektörünün yeni yıla ilişkin beklentilerine değinen Kadem Usta, 2025 ve sonrasında hem yerli hem uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılmasını beklediklerini dile getirdi. Usta, “Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve global pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir potansiyel sunduğunu gösteriyor” dedi.