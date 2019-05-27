Bayramın vazgeçilmezi Godiva'dan rengarenk koleksiyon

Godiva’nın 2019 Ramazan Bayramı Koleksiyonu, şık sunumu ve özel çikolatalarıyla bayram ziyaretlerine lezzet katacak.

Godiva, 93 yıllık tecrübesi ve hediyelik çikolata konusundaki uzmanlığıyla en özel lezzetlerini Ramazan Bayramı Koleksiyonu’nda bir araya getirdi.

Godiva’nın özel olarak hazırladığı beş yeni çikolata kutusu bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmanın öneminden ilhamını alıyor. Cennete giden yolu veya onun sekiz kapısını simgelediğine inanılan, sekiz köşeli Selçuklu yıldızından esinlenen özel tasarım kutular ise canlı renkleriyle hayli dikkat çekici.

Godiva'dan bayrama özel kutular

Bayram içim hazırlanan özel tasarım kutuların içerisinde pralin, madlen veya napoliten çikolatalar yer alıyor.

Godiva’ya özgü ikonik Gold serinin bir parçası Gold Bayram Kutusu Godiva’nın en çok sevilen 24 adet özel pralin çikolatasından oluşuyor. Sade çikolata severlerin tercihi madlen çikolatalar ise Finesse Supreme Bayram kutularında çikolata severlerle buluşuyor.

Fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak dört ayrı çeşit çikolatayı deneyimlemek ve paylaşmak isteyenler için Godiva Napoliten çikolata kutuları da Ramazan’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Dikkat çekici kutu tasarımlarının yanı sıra, onları süsleyen hediye kartları ve kurdeleleriyle Godiva’nın bayram koleksiyonu şıklığı kişiye özel hale getiriyor.

Ramazan lezzetleri Belçika çikolatasıyla buluşuyor

Godiva Cafeler Ramazan’da en özel ikramlarıyla sizleri bekliyor. Godiva Cafe’ler, Ramazan’da geleneksel lezzetleri Belçika çikolatası ile buluşturuyor. Fıstıklı dolama tatlısı gibi yerel tatları da yeniden yorumlayan Godiva, Türkiye’de bulunan 13 mağazasında misafirlerine en kaliteli çikolata tecrübesini sunuyor.

Bu bayram da Godiva lezzetlerini içeren eşsiz bayram koleksiyonu sevdiklerinizle paylaştığınız anlara şık sunumlarıyla eşlik edecek.

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