Bedelli askerlik ve hac ödemesi için BES kolaylığı

Mehmet Güney
04:0031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) ayrılmadan kısmen ödeme alma imkânı genişletiliyor.

Hacca gidecekler ve bedelli askerlik için işten ayrılacaklar BES’ten ödeme alabilecek. Geçen haziran sonu verilerine göre 9 milyon 816 bini aştı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil toplam katılımcı sayısı ise söz konusu tarih itibarıyla 17 milyon 408 bin kişiyi buldu. Edinilen bilgilere göre, hac ve bedelli askerlik ödemelerinde katılımcılara nefes aldırabilmek için BES’in esnetilmesi gündemde.

KISMİ PARA ÇEKME İMKÂNI

Gelecek yıl uygulamaya sokulması planlanan çalışmaya göre, BES'ten ayrılmadan bazı durumlarda kısmi ödeme alma imkânı getirilecek. Özellikle hacca gidecekler ile bedelli askerlik için işten ayrılacaklar bu kolaylıktan faydalanacak ilk gruplar olacak. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin aktif çalışma hayatları boyunca düzenli olarak yaptıkları katkı paylarını emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilerek uzun vadeli tasarrufa dönüştüren, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir model. Sisteme katılanlara, yatırdıkları katkı paylarının belli oranında yüzde 30’a kadar devlet katkısı sunuluyor.



