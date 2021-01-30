Ekonomi Turizm tesislerine yönelik döviz kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

Turizm tesislerine yönelik döviz kararı

Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri", hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükmü dışında tutuldu.

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