Beşiktaş'a 2 milyar TL'lik gayrimenkul yatırımı

Gayrimenkul'de önemli projelere imza atan Babacan Yapı, Beşiktaş’ta 2 milyar lira değerinde yeni bir yatırım yapıyor. Şirketin, Babacan Meridian ismiyle kendi arsası üzerinde tamamlayacağı yeni projede ev sahibi olmak isteyenlere özel ön talep başladı. Proje; 1+1, 2+1 ile 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlarla satışa sunuldu. Toplamda 77 adet olarak tasarlanacak olan birbirinden farklı tiplerdeki dairelerin yanı sıra çatı dubleks daireler ve 6 ticari alanın yer alacağı 10 katlı yapı, açık hava cadde mağazalarından oluşacak. Projenin planlanan teslim tarihinin ise Aralık 2026 olduğu öğrenildi.





HER KESİMİN KONUTA ERİŞMESİNİ İSTİYORUZ

Lüks konut talebinin, son yıllarda rezidansa ilgiyi artırdığını belirten Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Biz uzun yıllardır, konuta erişimde ‘ulaşılabilir koşullar’ motivasyonuyla hareket ediyoruz ve herkesin, her kesimin konuta erişmesini arzuluyoruz. Babacan Meridian da kendi bölgesinin en uygun fiyatlı konut projelerinden biri olarak oldukça avantajlı bir yatırım" dedi.





BÜYÜK MARKALARLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan ise projenin hem yerliye hem de yabancıya hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “2026 yılında tamamlamayı arzuladığımız Babacan Meridian, hem yerli hem de yabancı yatırımcıya hitap edecek. Projemizin, Gayrettepe’nin en prestijli kentsel dönüşüm işlerinden biri olacağına inanıyorum. Babacan Meridian için şimdiden dünya çapında tanınan birçok zincir marka ile görüşmelere başladık."



