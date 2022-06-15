Ekonomi Biden rekor benzin fiyatlarıyla ilgili şirketlere mektup yazdı Hala acil adım atma şansınız var
DÜNYA EKONOMİSİ

Biden rekor benzin fiyatlarıyla ilgili şirketlere mektup yazdı: Hala acil adım atma şansınız var

ABD Başkanı Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak, üretimi artırma çağrısında bulundu. Mektupta, petrol rafinerilerinin kar marjlarının da rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayan Biden, "Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Biden rekor benzin fiyatlarıyla ilgili şirketlere mektup yazdı: Hala acil adım atma şansınız var
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik, ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazdı.

  • Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1,70 dolar arttığına işaret eden Biden, Amerikan halkının yaşadığı finansal sıkıntıların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu kaydetti.

"ŞİRKETLERİNİZİN HALA ACİL ADIM ATMA ŞANSI VAR"

Biden, öte yandan petrol rafinerilerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, "Şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var." ifadesini kullandı.

  • Mektubunda Biden, yakın zamanda rafineri kapasitelerinin artırılması için tüm federal yetkilerini kullanacağını belirtti.

ABD Başkanı Biden'dan enflasyon mesajı: Daha fazlasını yapmalıyız
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'dan enflasyon mesajı: Daha fazlasını yapmalıyız

ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
EKONOMİ
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı

Biden'dan petrol fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
DÜNYA
Biden'dan petrol fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.