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Bir milyar dolarlık ticaret kapısı

Bir milyar dolarlık ticaret kapısı

Mehmet Ali Parto
04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 20’nci kez düzenlenen MÜSİAD EXPO başladı. Birçok sektörü bir araya getirecek fuarda 1 milyar dolarlık ticari iş birliği hedefleniyor. 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuara bu yıl 100 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO, İstanbul TÜYAP’ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Birçok sektörü bir araya getirecek fuarda 1 milyar dolarlık ticari iş birliği bekleniyor. 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca, uluslararası MÜSİAD EXPO 2024 Karma Ticaret Fuarı’nda, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleri bulunuyor.


100 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Geçen dönem düzenlenen fuarda 80 bini aşkın katılımcı varken, bu yıl bu rakamın hemen hemen 100 bine çıkması hedefleniyor. Fuar bu sene “Küresel Ticaret Burada” mottosuyla yola çıktı. 2022 yılında düzenlenen fuardaki katılım oranının üstünde bir oran beklediklerini dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO’nun her döneminde kendi rekorunu kırdığını ve gelişmeye devam ettiğini dile getirdi. İran, Gürcistan, Azerbaycan, Venezuela, Almanya, Hollanda, Avustralya, Malezya, Arnavutluk, Hindistan, Belarus, Çin, KKTC, ABD ve Özbekistan fuara millî katılım sağlayan ülkeler arasında bulunuyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından da önemli misafirlerin fuara katılım sağlayacak.


‘KÜRESEL TİCARET BURADA’

Organizasyonda 18 bin metrekarelik fuar alanının tümünü kullanılıyor. 88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleri ile fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı 1 milyar dolarlık ticari iş hacminin oluşmasını beklediklerini söyledi. Asmalı, “Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri çok yakından takip eden, global pazarlardaki değişimlerin adeta habercisi konumunda olan ve küresel ölçekte çok büyük bir ilgiye mazhar olan fuarımız bu sene “Küresel Ticaret Burada” mottosuyla yola çıkıyor. Burada bizim için önemli hususlardan biri B2B etkinlikler ile kurulacak olan iş birliği ve ticari hacim. İnşallah bu sene gelecek olan alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.


188 firma 268 markayla fuarda

  • MÜSİAD EXPO Fuarı, 2024 yılı itibarıyla uluslararası ibaresi almaya hak kazandı. Böylelikle fuar artık Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı olarak adlandırıyor. Şu an 188 firma 268 markası ile fuara katılım sağladı. Bu sayının 300’lerin üstüne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda 14 yurt dışı firma ve 11 temsilcilik ile 10 ülkeden 25 uluslararası katılım gösterdi. Hâlihazırda 87 ülkeden 3 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi kaydının mevcut olduğu öğrenildi. Bu rakamın da bu yıl 2022 yılındaki gibi 8 binin üzerine çıkacağı bekleniyor.



#müsiad expo
#fuar
#2024
#ekonomi

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