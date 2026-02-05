Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Birun Ada Hotel Müdürü Gündoğan: OMNEX 2026 Umman-Türkiye Forumu ülke turizmi için olumlu katkılar sağlayacak

Birun Ada Hotel Müdürü Gündoğan: OMNEX 2026 Umman-Türkiye Forumu ülke turizmi için olumlu katkılar sağlayacak

12:205/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan.
Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan.

Umman'ın başkenti Maskat'ta Albayrak Medya sponsorluğunda düzenlenen, "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"nın, bölge vatandaşlarının Türkiye'ye olan turizm ilgisini artırması bekleniyor. Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, "Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuar dolayısıyla firmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun kendileri adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Gündoğan, fuar kapsamında birçok toplantı ve ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında, Umman'ın beklentilerini, bizim beklentilerimizi karşılıklı paylaştık. Ben iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"Umman halkı Türkiye'yi çok seviyor"

Umman halkının, Türk kültürüne ve gastronomisine oldukça ilgili olduğunu dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünya mutfağında çok iyi bir yere sahibiz. Burada, bir taksiye bindiğimizde 'Türkiye, İstanbul' diyorlar. Umman halkının nüfusu çok fazla olmasa bile çoğu İstanbul'a gelmiş durumda ve Türkiye'yi bir kez ziyaret etmişler. Bence, fuar çok faydalı oldu. Bu noktada da işbirliklerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Umman halkı, Türkiye'yi çok seviyor. Fuar, ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır."

#Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan
#OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı
#turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 500 bin konut Afyonkarahisar TOKİ kazananlar tam isim listesi