Türkiye ve Umman iş dünyasını bir araya getiren 'OMNEX 2026' etkinliği başladı

Bilal Erdoğan, fuarda yer alan Albayrak standında Birun Ada ve Biriksir yetkililerini ziyaret etti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarın açılışını, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, bu tür forumların dinamik olarak değişen dünyada, uluslararası ve bölgeler arası bağların güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve yeni işbirliği ufuklarının aranması için önemli olduğunu söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti'nin ekonomik durumuna ilişkin bilgi veren Minnihanov, yatırımcılara oldukça önem verdiklerini anlattı. Ülkesinin güçlü bir yatırım ve inovasyon altyapısı bulunduğuna işaret eden Minnihanov, özel ekonomik bölgeler, teknoparklar, endüstriyel parklar ve iş kuluçka merkezleri gibi çok sayıda alan inşa ettiklerini anlattı.

Minnihanov, yatırımcılar için vergi, gümrük ve ticari teşvikler sağladıklarının altını çizerek, "Tataristan ekonomisinin güvenilir temeli, petrol ve gaz sektörüdür. Petrol arıtma ve petrokimya alanında geliştik. Otomobil, uçak, helikopter, gemi ve diğer makine mühendisliği ürünleri üretiyoruz. Ülkemiz dijitalleşme, İslami bankacılık ve finans konusunda da oldukça yol katetti" diye konuştu.

"2003'ten bugüne ticaretimiz yaklaşık 60 kat artmış"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da Bakanlık olarak bu tür faaliyetleri desteklediklerini, Türkiye'nin şu anda dünyada herkesçe kabul edilebilir kalitede üretim yaptığını belirtti.

Umman'ın Türkiye için uzak bir coğrafya olmadığını ancak arada sınırları bulunan bazı ülkelerde yaşanan sorunlar nedeniyle kara yolu ile ulaşımda çeşitli sorunların olduğunu aktaran Uçarmak, "Suriye'de problemlerin tam anlamıyla yoluna girmiş olmasının, Umman ile aramızdaki bu engeli de ortadan kaldıracağına inanıyorum. Çünkü ticaret hacmimize baktığımızda, 2003'ten bugüne yaklaşık olarak 60 kat ticaretimiz artmış, yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşmış. Ancak bunun iki ülkenin kapasitesini, potansiyelini yansıtmadığını da kabul etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Uçarmak, her yıl 100 binin üzerinde Ummanlının, turistik amaçla Türkiye'ye geldiğini hatta konut aldığını, bu durumun daha da artmasının ticari ilişkiler için de çok faydalı olacağını bildirdi.

Bu ay içinde, Ermenistan sınırındaki Alican Gümrük Kapısı'nın da açılacağına değinen Uçarmak, "Bunun doğu ve güney yönünde Türkiye'ye çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. Umman'la aramızda, sürekli işleyen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizması var. Her yıl karşılıklı toplantılarla ve bir eylem planı çerçevesinde bu devam ettiriliyor. Ben fuarın her iki ülke için de çok faydalı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Umman'daki Türk şirketlerinin sayısı gittikçe artıyor"

Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas ise fuarın iki ülkenin ekonomik işbirliğini pekiştiren stratejik bir platform olduğunu dile getirdi.

Ravvas, Umman ekonomisinin petrol dışı sektörlerde de büyüme kaydettiğine işaret ederek, bu durumun sonucunda ülkenin yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin bu yıl fuara onur konuğu olarak katılmasının, iki ülke arasındaki güçlü siyasi ve ekonomik bağların bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Ravvas, "Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkiye ziyareti sırasında çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. Her iki ülke de ticari faaliyetlerini artırmaya kararlı. Umman'daki Türk şirketlerinin sayısı gittikçe artıyor. Enerji, lojistik, turizm, teknoloji ve imalat gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlar ve işbirlikleri, Umman'ın 2040 vizyonu doğrultusunda ekonomik çeşitlendirme hedeflerine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSAT AŞ ile Umman merkezli Industrial Management Technology & Contracting LLC (İmtac) arasında işbirliği protkolü imzalandı.

Öte yandan, törende Büyükelçi Faisal bin Turki bin Mahmoud AL Said, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a kılıç hediye etti ve Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'a da teşekkür plaketi verdi. OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı'nın global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı adına teşekkür plaketini ise Faisal bin Turki bin Mahmoud AL Said'in elinden Ekonomi Haberleri Muhabiri Serhat Tutak aldı.

OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, 4 Şubat'a kadar devam edecek.



