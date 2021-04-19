Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sert düşüş yaşayan Bitcoinin fiyatı yeniden yükselişe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Bitcoin ne kadar oldu: 19 Nisan Bitcoin fiyatları

Sert düşüş yaşayan Bitcoin'in fiyatı yeniden yükselişe geçti

ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara döndü.

Haber Merkezi DHA
Bitcoin ne kadar oldu: 19 Nisan Bitcoin fiyatları
Foto/arşiv

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.

Cointelegraph'ın haberine göre, madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranı, bazı tahminlere göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Hash oranındaki azalma, Çin'in çok sayıda madenciye ev sahipliği yapan Xinjiang bölgesinde iki gün önce başlayan güç kesintisi nedeniyle yaşandı.

Habere göre ABD'li düzenleyicilerin ismi açıklanmayan "finans kuruluşlarına" kripto paralar ile ilişkili para aklama suçlamalarıyla dava açacağını duyurdu.

Son 24 saat içinde 53,238.33 ve 57,911.55 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.19 düşüşle 57,051.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 66.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.14 artışla 2,263.72 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.13 ve birimin piyasa hacmi de 262.07 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 527.86 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.82 ve birimin piyasa hacmi de 81.76 milyar dolar düzeyindeydi.

2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 92.3 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,283 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.9'unu Bitcoin, yüzde 12.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 269 milyar dolar düzeyindeydi.

ALIM YA DA SATIMI YASAKLANMADI

Merkez Bankası'nin (TCMB) Cuma günü açıkladığı yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de, kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

TCMB açıklamasında, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" uyarısı yapıldı.

Yeni başlayanlar için Bitcoin
ÖZGÜN
Yeni başlayanlar için Bitcoin

12 milyonluk Bitcoin vurgunu
GÜNDEM
12 milyonluk Bitcoin vurgunu
Abone Ol Google News
Tuvalet kağıdından maskeli

Tuvalet kağıdından maskeli

Polisin kahvehaneye yaptığı baskında böyle yakalandı.
Kılıçdaroğlu eleştirmişti

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

​CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı.
UEFAya darbe

​Avrupa'nın dev kulüpler kendi liglerini kurma kararı aldı.
Çamur yağabilir

Çamur yağabilir

Meteoroloji hava raporunu paylaşıp uyardı.
Hepsi yola savruldu

Hepsi yola savruldu

​İzmir'de TIR park halindeki beton mikserine çarptı.
Gece çamur yağdı

Gece çamur yağdı

​Vatandaş neye uğradığına şaşırırken soluğu oto yıkamacıda aldı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

Sokak ortasında pompalı dehşeti

​Annesinin eski eşini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasında.

Yüzde 100'ü zorluyor

Yüzde 100'ü zorluyor

​Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı.
Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

​Taksim Camisi'nde son rötuşlar yapılıyor.
Karlov'da asıl<br>hedef darbeydi

Karlov'da asıl
hedef darbeydi

MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz aynı amaca hizmet ediyordu.
Utanç tablosu

Utanç tablosu

​Avrupa'da 18 bin mülteci çocuk kayıp.
Bu yıl hepsi bitecek

Bu yıl hepsi bitecek

​Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı.
Afganistan diplomasisi

Afganistan diplomasisi

​Kırk iki yıllık savaşı bitirme umudu.
İsrail endişeli

İsrail endişeli

​ABD İran'la nükleer anlaşmaya geri dönebilir.
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.