Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:0931/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 yükselişle 11.220,17 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,91 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeks, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



#BIST
#Piyasalar
#Borsa İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE