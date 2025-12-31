Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeks, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.