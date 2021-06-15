Ekonomi Borsa yeni güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 15 Haziran yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 15 Haziran yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 değer kaybederek 1.454,25 puandan tamamladı.

Pandemiyle talepler değişti: Marmaris'te küçük oteller lüks konuta dönüşüyor
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Salgında kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kapalı kalan vatandaşlar, hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte tatil yörelerine akın etmeye başladı. Doğası ve deniziyle gözde tatil merkezi Marmaris'te sezonluk konut kiralamasına yönelik önemli talep artışı yaşandı, mevcut konutlar gelen talepleri karşılayamaz oldu.
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Pandeminin başında da yaşanan kiralık konut talebi üzerine, ilçedeki küçük ve eski otel, apart, pansiyon ve motel işletmeleri, kapalı kaldıkları dönemde inşaat firmalarıyla anlaşıp, yapıları lüks konutlara dönüştürmeye başladı. İlçede pandemiyle birlikte yaşanan bu dönüşüm, bu sene de devam etti.
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Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Zülfikar Soyvural, kısıtlamalarda vatandaşların tatil beldelerine ilgilerinin daha da arttığını söyledi. Marmaris'te bahar aylarını da kapsayan sezonluk kiralama talebinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Soyvural, Marmaris'in üç tarafı orman bir tarafı deniz, yeni arsa üretilemediğinden yoğun talepler fiyatları çok yükseltti. Pandemiyle iş yapamayan, masraflarını karşılayamayan küçük çapta konaklama hizmeti veren işletmeler de yeni oluşan talebe cevap vermeye yöneldi, dairelere, lüks konutlara dönüşmeye başladı...
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Hatta bazı küçük oteller mevcut yapısında tadilata giderek aylık kiralık konut tipine döndü. Küçük çaptaki 300'e yakın apart ve otelin yarısı lüks daire oldu. Bugün apart otellerden çevrilen 1 1 daireler 500 bin, 2 1 ve 3 1 özelliklerine göre 1 milyon ile 1 milyon 750 bin lira civarında değişiyor dedi.
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'TALEBİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ' <br> <br> TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise yaşanan bu dönüşümün ilçenin yatak kapasitesini düşürdüğünü söyledi. Konutlara talebin, pandemi nedeniyle izolasyon içinde olma hedefinden kaynaklandığını, bir süre sonra sona ereceğini düşündüklerini belirten Bülbüloğlu, Turizmciler olarak bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. 1980'li yıllardan kalan, artık niteliğini kaybetmeye yüz tutmuş küçük çaplı konaklama hizmeti veren işletmeler, para kazanma şansını yitirdiği için lüks konuta dönüşüyor...
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Marmaris'in tamamı Milli Park alanı. Arazi ve konut alanlarının sınırlı olması nedeniyle de tüm alanlar kıymetli, yüksek değerde. Turizmciler olarak, bakanlık ve yerel yönetimlere dönüşümlerle ilgili görüşlerimizi sunduk. Yerel yönetimler ve şehir planlamacıları, bu değişimle ilgili tedbirlerini almalı. Ayrıca küçük de olsa apart ve otellerin lüks evlere dönüşmesi yatak kapasitemizi de azaltıyor ifadesini kullandı.
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Marmaris'te konuta artan talep, küçük otellerde dönüşüm başlattı
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Marmaris'te konuta artan talep, küçük otellerde dönüşüm başlattı
Pandemiyle talepler değişti: Marmaris'te küçük oteller lüks konuta dönüşüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, pandemi ve yaz döneminin iç turizme getirdiği hareketlilik, kiralık konuta talebi arttırdı. Artan taleple birlikte eski ve küçük çaptaki oteller yıkılıp, konuta dönüştürülmeye başlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bu dönüşümün ilçenin yatak kapasitesini düşürdüğünü belirterek, "Yerel yönetimler ve şehir planlamacıları, bu değişimle ilgili tedbirlerini almalı" dedi.

Trabzon'da bir dönüm araziye ekti: Yıllık 100 bin lira gelir elde etmeye başladı
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Trabzon’da 'likarba', Rize’de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi.
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Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı.
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.
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Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, Kilosu piyasada en düşük 25 TL'den alıcı buluyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL'ye bile satılıyor. Karadeniz’in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40’a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor. Hatta daha değişik türleri olan aronya ve mürver gibi meyveler ülkemize girmeye başladı. Bunlar hem meyve hem ilaç sanayinde kullanılan bir tür diye konuştu.
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Trabzon’da ‘likarba’ ismiyle bilinen meyvenin ilaç sektöründe kullanılması nedeniyle talebinin yüksek olduğunu ve yüksek kazanç sağladığını anlatan Kumbasar, Bu meyvenin tarımını yaparsak ülkemize büyük döviz kazancı sağlayabilir. Likarba yetiştirmek zor değil. Yılda 1-2 kez bakım yapıyorum, toplaması 1 ay sürüyor. Parası iyi olduğu için toplaması da insanı pek yormuyor. İlk başta küçük bir iş olarak girdim ama şimdi işi büyüterek gidiyorum, kazancı çok fazla. 1 dönüm bahçenin yılda ortalama 100 bin TL geliri var dedi.
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Trabzon'da bir dönüm araziye ekti: Yıllık 100 bin lira gelir elde etmeye başladı
Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş ' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı. Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde 80 liraya bile satılıyor" dedi.
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Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

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