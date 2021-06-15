Borsa yeni güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 değer kaybederek 1.454,25 puandan tamamladı.