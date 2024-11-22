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Borsa İstanbul'da gün yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da gün yükselişle kapandı

18:3722/11/2024, Cuma
AA
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Borsa İstanbul'da yüzde 1,94 değer kazanan BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı.
Borsa İstanbul'da yüzde 1,94 değer kazanan BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son gününü yükselişle kapattı. Günü yüzde 1,94 değer kazanarak kapatan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puan artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul
'da
BIST 100
endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira oldu.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 4,38, holding endeksi yüzde 2,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve
ABD Merkez Bankasının (Fed)
gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile
Almanya
'da
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST100
#Endeks
#Piyasalar

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