Borsa İstanbul'da gün yükselişle kapandı

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile

Almanya

'da

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)