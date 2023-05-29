Borsa Türkiye Yüzyılı'na gülümsedi: BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 2,13 ve holding endeksi yüzde 3,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,18 taş, toprak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.