Borsa'da yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, rekor kırmaya devam ederek 6.600 puan sınırını aştı. BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ziyareti ve devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında olduğu haftaya rekorla başladı. Yılın ilk yarısında yaşanan deprem felaketi ve seçim belirsizliği nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliğinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte yükseliş eğilimine geçti.

Seçim öncesi 4.311 puana kadar gerileyerek 2023’ün en düşük seviyesini test eden BIST 100 endeksi, seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesiyle 6.603 puanla tarihi zirveyi yeniledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,53 değer kazanarak 6.600 puandan tamamladı. Analistler, seçim sonrası 5 yıllık kredi risk priminin de 220 baz puan gerileyerek 440 baz puana kadar indiğini hatırlatarak, bu durumun fonlama maliyetlerinde iyileşmeyi sağladığına işaret etti.