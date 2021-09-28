Ekonomi Brent petrol son 3 yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol son 3 yılın zirvesinde

Brent petrol son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varili yüzde 1,35 artışla 80,60 dolara yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Brent petrol son 3 yılın zirvesinde
Foto/arşiv

Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, dün gün içinde kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 79,04 dolara ulaşmıştı.

Brent petrol, şu sıralar 80,60 dolar seviyesinde seyrediyor.

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