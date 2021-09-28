Brent petrol son 3 yılın zirvesinde

Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, dün gün içinde kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 79,04 dolara ulaşmıştı.
Brent petrol, şu sıralar 80,60 dolar seviyesinde seyrediyor.
Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, dün gün içinde kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 79,04 dolara ulaşmıştı.
Brent petrol, şu sıralar 80,60 dolar seviyesinde seyrediyor.
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