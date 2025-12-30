Brent petrolün varili 61,34 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin riske girebileceğine yönelik endişelerin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla yükseldi.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de ifade etti.

Fed'in mart ve temmuz aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimine daha gideceği öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesiyle yerine atanacak yeni isim ve izlenecek para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. ​​​​​​​