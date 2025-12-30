Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Brent petrolün varili 61,34 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 61,34 dolardan işlem görüyor

10:1930/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,34 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 61,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,89 dolardan alıcı buldu.

Dün 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,23 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin riske girebileceğine yönelik endişelerin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna yönelik İHA saldırısı iddialarını reddetti.

Rusya'nın misilleme sinyali vermesi ve müzakerelere ilişkin belirsizliğin artması, Rusya-Ukrayna hattında arz endişelerini tırmandırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Öte yandan, piyasalar Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Banka, yıl genelinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığına çekerken, eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimlerle yılı tamamladı.

Fed'in mart ve temmuz aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimine daha gideceği öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesiyle yerine atanacak yeni isim ve izlenecek para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. ​​​​​​​

Faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalması petrol fiyatlarını desteklerken, Fed'in bağımsızlığına yönelik artan siyasi baskı algısı piyasalarda temkinli duruşu güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 52,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.




#Brent
#WTI
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 30 Aralık Salı bugün oynanacak maçlar