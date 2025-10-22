Brent petrolün varili 62,18 dolardan işlem görüyor

Dün 61,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,33 artarak 62,18 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,31 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Ukrayna savaşına ilişkin ABD-Rusya zirvesinin iptal edilmesinin ardından çatışmaların yakın zamanda sona ermeyeceğine yönelik beklentiler ve ABD'de ham petrol stoklarında düşüş olduğunu gösteren sektör verilerinin ardından arttı.

Söz konusu veri, zayıf talebe yönelik endişeleri bir ölçüde hafifletti. Bu endişeler son haftalarda fiyatlar üzerinde önemli baskı oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirvenin, Moskova'nın Ukrayna'da ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine süresiz olarak ertelendiği bildirildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Putin ile gelecek haftalarda Macaristan'da bir araya geleceğini söylemişti. Ancak Trump, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmenin "zaman kaybı" olacağını ifade etti.

Rusya, ateşkesin bir parçası olarak Ukrayna'nın bazı topraklarından vazgeçmesini talep etmeyi sürdürüyor. Kiev ise bu talepleri büyük ölçüde reddediyor ve AB'li yetkililerin toprak karşılığı ateşkes önerilerine de karşı çıkıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması, özellikle Kiev’in bu yıl Moskova’nın enerji altyapısını hedef almaya başlamasıyla birlikte, petrol arzında yeni kesintiler olasılığını artırıyor.

Trump'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin gergin geçtiği bildirildi. Ancak Zelenskiy, görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirerek Trump'ın mevcut cephe hatlarında ateşkesi desteklemeyi kabul ettiğini söyledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'de ticari ham petrol stokları 18 Ekim haftasında 2,98 milyon varil azaldı. Bu azalış, bir önceki haftada kaydedilen 3,5 milyon varillik artışın ardından geldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini yarın açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.












