Buğday alım fiyatı 16 bin 500 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları ile yeni sezon uygulama esaslarını kamuoyuna duyurdu. Ton başına alım fiyatı makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira oldu. Satış fiyatı ise ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 18 bin 500 lira, arpada 14 bin lira tutarında belirlendi. Geçen yılla kıyaslandığında hububat alım fiyatının buğdayda yüzde 20-22, arpada ise yüzde 15-17 oranında artırıldığı gözlendi. Türkiye'de hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikti ancak halihazırda belli bölgelerde yapılıyor. Hasadını erken yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO, 21 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı ürünleri taahhütname karşılığı teslim almaya başladı. İlan edilen resmi fiyatlar üzerinden kesin ve fiziki alımlar ise bugünden itibaren gerçekleştirilecek.

TOPLAM DESTEK 3 BİN 14 LİRA

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca üreticilere temel, planlı üretim ve sertifikalı tohum kullanım destekleri olarak dekara toplam 980 lira ödeneceği bilgisi verildi. Ülke ortalama verimi dikkate alındığında destek ödemesi ton başına toplam 3 bin 14 liraya tekabül edecek. Bakanlık destekleriyle birlikte üreticilerin eline ton başına ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 lira, arpa için ise 15 bin 764 lira geçecek. Ürün bedeli ödemeleri, teslimatın ardından 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

ÜRÜN SATIŞLARI 1 EKİM'DE BAŞLIYOR

TMO'nun satın aldığı ürünlerin iç piyasaya yönelik satışlarına ise 1 Ekim itibarıyla başlayacağının altı çizildi. Açıklamada, "Ton başına 2. grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup arpa için 14 bin lira olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

600 NOKTADA FAALİYETTE

TMO Genel Müdürlüğü, resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü hububat alacak. Türkiye genelinde önceki yıllarda da alım yapılan 600'ün üzerindeki noktada faaliyet gösterecek olan TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemesini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine, anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında devam edecek. Üreticiler, protokol imzalanan lisanslı depolara teslim ettiği ürünü elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak da TMO'ya satabilecekler. Randevular, "https://randevu.tmo.gov.tr" adresinden, e-Devlet'teki Toprak Mahsulleri Ofisi Randevu Sistemi'nden veya başmüdürlük, şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabilecek.

Beklentimizi karşıladı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçi ve piyasa beklentisini karşıladığını belirterek, "Dünyada fiyatların stabil gittiği, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir" dedi. Bu yıl üretim sezonunun verimli bir hasada işaret ettiğini dile getiren Serpi, 23 milyon ton buğday, 8,7 milyon ton da arpa rekoltesi beklendiğini bildirdi.











