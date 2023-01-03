Bulgaristan'a gaz satacağız: Enerji üssü için ilk adım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ekim ayında kurulması için talimat verdiği Trakya’daki doğal gaz dağıtım üssü için ilk adım atıldı. Bakan Fatih Dönmez, Türkiye’nin Bulgaristan’a doğal gaz satacağını söyledi. Dönmez, “Yarın (Bugün) da nasipse bir Bulgaristan’a seyahatimiz var, orada da Bulgargaz şirketi ile BOTAŞ arasında bir anlaşma akdedilecek. Bizim kadar volümleri yok, ama doğal gaz kullanan bir ülke” dedi.

ÜLKELER POZİTİF YAKLAŞTI

Bakan Dönmez, dün akşam TVNET’te yayınlanan Net Bakış programında gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Nedim Şener ve Mete Yarar’ın sorularını cevapladı.

BOTAŞ’ın son olarak Umman’da görüşmeler yaptığını ve kısa süre içinde bir LNG anlaşmasına imza atılacağını kaydeden Bakan Dönmez, “Biz geçen sene yaklaşık 15 tane ülkeye gitmişiz. Yani bir enerji diplomasisi yönettik. Gittiğimiz her ülkede de aslında bazen yarı kapalı, bazen yarı açık buradaki dağıtım merkezi ve ticaret merkezinden de bahsettik. Ve bir çok ülke de pozitif yaklaştı arz tarafında. Talep tarafında olan ülkelerden de son derece pozitif geri dönüşler oldu” diye konuştu.

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Bakan Dönmez, “Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak” ifadelerini kullandı. Dönmez “İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor, yüzde 25’ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023’te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GABAR EN BÜYÜK KEŞİF

“Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz’de yeni keşifler olacak” diyen Dönmez, Gabar’daki petrol keşfi için de “Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar” ifadelerini kullandı.