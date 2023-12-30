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Ekonomi

Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisinin zammının toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 50'ye yakın olacağını söyledi. Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da bildirdi.

17:46 - 30/12/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklisi, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 artı enflasyon farkı alacak.


İlk 5 aylık enflasyon ile yüzde 26,09'luk fark oluştu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark, ocak ayındaki yüzde 15'lik zamma eklenecek.


Bunun da yüzde 50'yi bulması bekleniyor.


En düşük emekli maaşı için özel çalışma


Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.


Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını dile getirdi.


Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getiren Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak" dedi.


"Düşük gelirlileri gözeteceğiz"


"Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli" diyen Yılmaz, "Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500- 5 bin TL olduğu halde 7 bin 500 alan da var" dedi.


Yılmaz, bu durumda olanlar için de çalışıldığını ifade ederken "Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz" açıklamasında bulundu.

#Cevdet Yılmaz
#Memur
#Emekli
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