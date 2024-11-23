Çevre Ajansı'na depozitolu gelir

Çevre Ajansı, 'kirleten öder' çerçevesinde, şişe fabrikalarına ortak olarak depozito yönetim işine girecek. Meclis gündemine alınan ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'a inecek 'çevre paketi' kapsamındaki ortaklığa Cumhurbaşkanlığı'nca karar verilecek. TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, depozito yönetim sistemine dahil olmak istediklerini ve şirketlere ortak olma ihtiyacının da buradan kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'de depozito yönetim sistemine dahil olmak için önlerinde 3 seçenek olduğunu belirten Pirinççi, "Ya ihale yöntemiyle ya üretici sorumluluğu yetkisiyle ya da ajansın doğrudan doğruya kendisinin üretim yapmasıyla bu mümkün olabilecek. Ajans şirket kurarak bunları yapabilir ama Türkiye'de kasım ayında 24 milyar şişe üretildi ve bu işe girilmesi halinde kamu üzerinde olağanüstü bir yük oluşur" dedi.