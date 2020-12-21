Çin 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Çin'in Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlallerini acımasızca sürdürdüğü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

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Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda yer altı kaynağı bulunuyor

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

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PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

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