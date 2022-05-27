Ekonomi Çin Başbakanı Li Ekonomideki düşüş salgının başından daha kötü durumda
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin Başbakanı Li: Ekonomideki düşüş salgının başından daha kötü durumda

Çin’in iki numaralı ismi, Başbakan Li Keqiang, "Çin ekonomisi salgının başladığı 2020 yılından daha kötü halde.” dedi. Başbakan Li, ülke ekonomisindeki göstergelerin önemli ölçüde düştüğü uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Çin Başbakanı Li: Ekonomideki düşüş salgının başından daha kötü durumda
​Çin Başbakanı Li

Yıllardır büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ekonomisinde tablo artık değişti. Çin Başbakanı Li Keqiang ülkedeki ekonomik verilere ilişkin endişesini dile getirdi. "Ekonomideki göstergeler önemli ölçüde düştü" dedi.

Açıklamayı, ülkedeki tüm yerel liderler ve şirket yöneticilerinin katıldığı kritik ekonomi toplantısında yaptı. Çin Başbakanı, ülke ekonomisinin salgının başladığı 2020 yılından daha kötü olduğu uyarısında bulundu.

Yüzde 5 virgül 5'lik büyüme hedefinin tutturulması için "harekete geçin" mesajı verdi.

Çin'de son açıklanan ekonomi veriler başbakan Li'nin endişelerini doğruluyor. Son olarak sanayi şirketlerinin gelirleri nisanda yüzde 8 virgül 5 daraldı. Bu kadar hızlı bir düşüş en son pandeminin ilk vurduğu Mart 2020'de yaşanmıştı.

"Sıfır vaka" politikası nedeniyle Çin’de ekonomi ağır darbe aldı

Birçok ülkede koronavirüs salgını geride kalırken durum Çin'de farklı. Ülkenin finans merkezi Şanghay'ın iki ayı aşkın süredir karantinada olması ekonomik faturayı ağırlaştırdı.

Karantina nedeniyle sanayi üretimi durdu, tedarik zincirleri ağır darbe aldı. Şanghay ve çevresindeki birçok firma faaliyetini durdurmak zorunda kaldı.

İşsizlik yükselişe geçti

Karantina, sadece Çin sanayisini değil iç turizm ve tüketimi de vurdu. Hava yolu sektörü dibe vururken işsizlik yükselişe geçti. Tüm bu ekonomik faturaya rağmen Çin lideri Şi Cinping 'sıfır vaka' politikasını sürdürmekte kararlı.

Sert karantina uygulamalarını içeren bu politikanın Çin ekonomisine maliyetinin daha da artmasından endişe ediliyor.

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