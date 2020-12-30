Çin ile dev anlaşmaya yeşil ışık: AB'den dengeleri değiştirecek adım

Avrupa Birliği ile Çin’in, yıl sonuna kadar dev bir anlaşmaya imza atması için yeşil ışık pazartesi günü geldi.

2020’nin bitimine kısa bir süre kala, dev bir ekonomik anlaşmanın da imzalanmaya yakın olduğu açıklandı. Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin büyükelçileri, Brüksel ile Çin arasında yapılması planlanan Kapsamlı Yatırım Anlaşması’na pazartesi günü yeşil ışık vererek, dünyanın en büyük ekonomik blokları arasında bir anlaşmanın önünü açtı. Euractiv’in haberine göre bir diplomat, büyükelçilerin yaptığı toplantıda, AB dönem başkanı Almanya’nın, hiçbir üyenin anlaşma için “çekince ortaya koymadığını ve böylece siyasi bir onay için yolun açıldığını” belirtti. Diplomatlar, Çin’in tarım alanlarında zorla çalıştırma iddiasına ilişkin endişeleri ele aldığını bildirirken, müzakerelerde “son olumlu gelişmelere” dikkat çekti.

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HAFTA SONUNA KADAR İMZA ATILABİLİR

Bu, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta “müzakerelerin son aşamaya geldiğini” söylemesinin ardından geldi ve ikinci bir AB diplomatı, bu hafta artık resmi olarak bir anlaşmanın açıklanabileceğini söyledi. Bir büyükelçi AFP’ye verdiği demeçte, “Dikkatli olmalıyız, ancak Çin aynı fikirde olduğu sürece, Brüksel ve Pekin’den hafta sonuna kadar resmi bir duyuru olabilir” dedi.

BIDEN ENDİŞELERİNİ İLETMİŞTİ

Anlaşma her iki ekonomik dev için de büyük bir adım olacak ve ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Ocak ayında Beyaz Saray’a gelmesinden önce devler arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek. Ocak ayında görevini devredecek ABD lideri Donald Trump, Çin ile bir ticaret savaşına girmişti, ancak Biden da AB’ye anlaşmaya ilişkin endişelerini dile getirmiş ve Brüksel’i Washington’la görüşmelerde bulunmaya çağırmıştı.

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AMAÇ ÇİN PAZARINA DAHA FAZLA ERİŞİM

Avrupa Komisyonu, yıl başından önce “siyasi anlaşma” taslağının “yüzde 95 hazır” olduğunu ve sadece başkentlerin yeşil ışığına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Çin’in işçi haklarına ilişkin tutumu söz konusu anlaşma önünde bir engel olarak kalmıştı, ancak Avrupa uzun zamandır şirketleri için devasa Çin pazarına daha fazla erişim arayışındaydı.

ALMANYA’NIN HEDEFİYDİ

Anlaşmanın bir parçası olarak AB, Pekin’i fikri mülkiyete saygıyı güçlendirmeye, teknoloji transferi yükümlülüklerini sona erdirmeye, kamu kuruluşlarına verilen sübvansiyonları azaltmaya ve iklim taahhütlerini iyileştirmeye zorluyor. Bloğun lokomotif ekonomik gücü, Almanya, Aralık ayının sonunda bitecek AB dönem başkanlığında, Çin’le anlaşmanın yapılmasını öncelikleri arasına almıştı.