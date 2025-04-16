Çin'e vergiler sürdürülebilir gelmiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin büyük rakamlar olduğunu belirterek, "Kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor" dedi. Bessent, ABD'nin önemli ticaret ortaklarının birçoğu ile müzakerelerde hızlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell ile her hafta bir araya geldiğini anlatan Bessent, "camı kır" durumundan çok uzakta olduklarını dile getirdi.
GÜÇLÜ BİR ARAÇ KİTİNE SAHİBİZ
Bessent, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine kimin başkan olacağına yönelik soru üzerine, sonbaharda muhtemel başkan adaylarıyla görüşeceklerini bildirdi. Tahvil piyasasında eyleme geçme ihtiyacından "çok uzakta" olduklarına değinen Bessent, "Kullanabileceğimiz büyük bir araç kitimiz var. Eğer istersek geri alımları artırabiliriz" diye konuştu.