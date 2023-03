Cricut, Penta Teknoloji güvencesiyle Türkiye'de

Penta Teknoloji, mart ayı itibariyle kendin yap (Do It Yourself) projeleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden “Cricut” markasının Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Tüm dünyada günden güne yaygınlaşan “kendin yap” projelerinin aranan markası olan Cricut, kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kesme ve uygulama çözümleri sunuyor. Farklı ihtiyaçlara uygun modelleriyle kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan yazma, kesim, uygulama ve tasarım çözümlerini bir arada sunan Cricut, Türkiye pazarına ilk kez Penta Teknoloji uzmanlığıyla giriyor.