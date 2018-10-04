Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan iki kuruma atama
İŞ DÜNYASI

ÇAYKUR ve EÜAŞ'a atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kuruma atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı atama ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ekrem Yüce atandı. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İzzet Alagöz atandı.

Haber Merkezi IHA
Ekrem Yüce
Ekrem Yüce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı kurumlara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına DOKAP Başkanı Ekrem Yüce yeniden ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Yüce, 2003-2011 yılları arasında da ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinde bulunmuştu.

  • Ekrem Yüce milletvekili aday adayı olmak için ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmiş ve sonrasında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanlığı’na atanmıştı.

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu`nun istifa etmesiyle boşalan Genel Müdürlük görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim yürütüyordu.

İzzet Alagöz

EÜAŞ'a atama

Bir diğer atama ise Elektrik Üretim AŞ'de oldu. EÜAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İzzet Alagöz atandı.

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