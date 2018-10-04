Ekonomi Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
EMLAK

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Ekim ayında kontratlarını yenileyecek kiracılara yapılacak zam oranı belli oldu. Geçtiğimizi günlerde yapılan düzenleme ile kira zam oranlarının belirlenmesinde artık TÜFE yerine ÜFE'nin baz alınması kararlaştırılmıştı. Dün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamına göre ÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 21.36 olarak belirlendi.

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Eylül ayında kontratlarını yenileyeceklere yapılacak zam oranı belli oldu.
Eylül ayında kontratlarını yenileyeceklere yapılacak zam oranı belli oldu.

Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

ÜFE'ye bakılıyor

Posta'da yer alan habere göre taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

12 aylık ortalama alınacak

ÜFE’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Bu rakam da dün yüzde 21.36 olarak açıklandı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 21.36’yla yenileyecek. 1000 liralık kira 1213 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 lira. Bu tavan fiyat. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.

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