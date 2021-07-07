Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SGK prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi: İstihdamı teşvik eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primlerini ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz” müjdesi, iş dünyası tarafından büyük sevinçle karşılandı. Sanayinin üretime de istihdama da ihtiyacı olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, “Maliyetlerimizde avantaj sağlar. Sanayide istihdamı destekler” değerlendirmesi yaptı.

OLUMLU BİR DESTEK

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, istihdama yıl sonuna kadar sağlanacak prim desteğini çok olumlu bulduklarını belirterek, “Sanayimiz yoğun çalışıyor, üretime de istihdama da ihtiyaç var. Maliyetimizde de avantaj sağlar. Sanayide istihdam sağlanması açısından faydalı. O nedenle doğru buluyorum. İstihdamı da destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Tahsin Öztiryaki

EMEK PİYASASI DENGELENİR

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, aşılama faaliyetlerinin hız kazanmasıyla reel sektörün, normale dönüşte büyük mesafe kat ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ilave her istihdam için SGK primi ve vergilerin 12 ay devlet tarafından karşılanacağı müjdesinin, nisanda yüzde 13,9 olan işsizliğin azalmasında önemli rol oynayacağına işaret eden Kaan, “İş ve çalışma hayatını desteklemek için atılan bütün adımların, işgücü piyasasında emek arz ve talebinin dengelenmesinde önemli olduğuna ve bu sayede Kovid-19’un neden olduğu ekonomik etkilerden hızlıca uzaklaşmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

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Abdurrahman Kaan

ÇOK YERİNDE BULUYORUZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, SGK prim ve vergi müjdesini, çok yerinde bulduklarını belirterek, “Günümüz koşullarında istihdam stratejimizi yeniden belirlemeli, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve daha çok nitelikli istihdam oluşturulmasını hedeflemeliyiz” yorumunu yaptı.

Orhan Aydın

PROJELER HIZLANIR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün, ekonomi içindeki katkısına işaret ederek, “Türkiye ekonomisi 1 birim büyürse, inşaat sektörü 1,5 - 2 birim büyür. Nitelik Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Çarkların eskisi gibi dönmeye başlamasıyla birlikte, yeni projeler devreye girecek. Mevcut projeler hızlanacak, tedrici azalan istihdam yine artış gösterecektir” dedi.

Nazmi Durbakayım

KENTLER İÇİN BÜYÜK MÜJDE

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, desteğin kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Özellikle sanayi kentleri için büyük bir müjde. Gaziantep sanayisinde istihdam oranları çok yüksek. Bu kent sanayicisini büyük oranda rahatlatacak, zaten yüksek olan istihdamımız daha da güçlenecektir.”