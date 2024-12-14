Cumhuriyet tarihinin en büyük ödeneği: OSB'nin yatırım bütçesi 10,7 milyar lira

Edinilen bilgiye göre; OSB'lere 2025'te ayrılan toplam ödenek miktarı 2024 yılı için öngörülen meblağın 2 katına çıkarıldı. OSB'ler için 2025 yılında 10 milyar 756 milyon 158 bin liralık bütçe oluşturuldu. 2024 yılı yatırım programı ile organize sanayi bölgesi projelerine 5 milyar 339 milyon lira kaynak tahsis edilmişti. Kasım ayı ortasında ise bu ödenekten yapılan harcama tutarı 3,7 milyar liraya ulaştı. Organize sanayi bölgeleri için 2023 yılında da 3,4milyar lira harcandı. 1966'dan 2023'e kadar kredi desteği verilerek tamamlanan OSB projelerine sağlanan kamu kaynağı yıllara göre kümülatif olarak ve 2024 yılı fiyatları ile 110 milyar 662 milyon lira oldu. OSB'lerde kullandırılan kredilerin faiz oranı yıllık yüzde 3, geri ödeme süresinin 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olduğu görüldü.