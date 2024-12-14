Cumhuriyet tarihinin en büyük ödeneği: OSB'nin yatırım bütçesi 10,7 milyar lira

Organize sanayi bölgelerine 2025 yılı için ayrılan toplam yatırım bütçesi, 2024'teki tutarın iki katına çıkarıldı. Böylece OSB'lerin yatırım bütçesi 10 milyar 756 milyon lira oldu. Bu rakam, Cumhuriyet tarihi boyunca OSB'ler için sağlanan kamu ödeneklerinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.
Organize sanayi bölgelerine (OSB) ayrılan toplam kamu ödeneği, ilk yatırımın hayata geçirildiği 1966'dan beri yıllara göre kümülatif olarak 110 milyar lirayı buldu. Hükümet, 2025 yılı içinde OSB'lere son yarım asırda ayrılan en büyük ödeneği tahsis edecek. 2025 yılında OSB projeleri için teklif edilen ödenek 2024'e kıyasla yüzde 101 oranında artacak.
2 KATINA ÇIKARILDI
Edinilen bilgiye göre; OSB'lere 2025'te ayrılan toplam ödenek miktarı 2024 yılı için öngörülen meblağın 2 katına çıkarıldı. OSB'ler için 2025 yılında 10 milyar 756 milyon 158 bin liralık bütçe oluşturuldu. 2024 yılı yatırım programı ile organize sanayi bölgesi projelerine 5 milyar 339 milyon lira kaynak tahsis edilmişti. Kasım ayı ortasında ise bu ödenekten yapılan harcama tutarı 3,7 milyar liraya ulaştı. Organize sanayi bölgeleri için 2023 yılında da 3,4milyar lira harcandı. 1966'dan 2023'e kadar kredi desteği verilerek tamamlanan OSB projelerine sağlanan kamu kaynağı yıllara göre kümülatif olarak ve 2024 yılı fiyatları ile 110 milyar 662 milyon lira oldu. OSB'lerde kullandırılan kredilerin faiz oranı yıllık yüzde 3, geri ödeme süresinin 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olduğu görüldü.
SANAYIDE ISTIHDAMIN %45'INI KARŞILIYOR
OSB'lerde Türkiye sanayi üretiminin yüzde 45'i gerçekleştiriliyor. 363'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olmak üzere 405 OSB var. Son bir yılda 11 yeni OSB kuruldu. Yine ilk 11 ayda OSB'lerde 500'den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. OSB'lerde yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlandı. Toplam istihdam 2 milyon 700 binin üzerine çıktı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayı ise 650 binin üzerine çıktı. Ayrıca OSB'lerin 2023 yılında bir önceki yıla göre ciroları, yüzde 32,3 artarak 880 milyar liraya ulaştı.