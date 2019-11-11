Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor

Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi’nin iş birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile denizcilik sektöründe ikinci kez düzenlenecek olan “İklim Değişikliği Kurultayı” son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorununu gözler önüne seriyor.

Dünyanın vaktinin her geçen gün azaldığına dikkat çekecek olan kurultay, çözüm yolları ortaya koymayı hedefliyor. Son yarım milyar yılda, dünya tam beş kitlesel yok oluş yaşadı ve şimdi de altıncısına hazırlanıyor. İnsanlık, küresel terör, bölgesel savaşlar ve düzensiz göç hareketiyle uğraşırken; dünya hızlı bir yok oluşa gidiyor. Tehlike çanlarını çalan ise bizzat iklim değişikliği!

İKLİM FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Doğal felaketler yüzünden her yıl 26 milyon kişinin yerinden olduğu ve önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünyanın her yerinde deniz seviyesinin yükseleceği gerçeği üzerinden, gelecek yıllarda denizcilik sektörünün ve denize kıyısı olan ülkelerin nasıl etkileneceği tartışma konuları arasında yer alıyor.

Denizcilik sektörü iklim değişikliğinin önüne geçmek için üzerine düşeni yapıyor mu? Bürokratlar, sektörün amiral gemisi Deniz Ticaret Odası, armatörler, tersane sahipleri ve yöneticileri, denizcilik sektörünün tüm bileşenleri bu kötü gidişe son vermek için ne düşünüyor? Neler yapıyorlar?

Bütün bunlar tüm gün sürecek olan kurultayın panel konularını oluşturuyor. İklim farkındalığı ve temiz denizler açısından medyanın toplum üzerindeki etkilerinin tartışılacağı kurultaya birçok gazeteci de konuşmacı olarak katılacak.

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İklim değişikliği konusunda toplum üzerinde medyanın etkilerinin konuşulacağı ilk panele Gökhan Abur, Meliha Okur, Oğuz Haksever, Mahmut Övür, Ogün Yıldız ve Serkan Ocak katılacak.

İklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla dünyada başlayan kitlesel harekete Türkiye’den ilk ses veren isimlerden olan 12 yaşındaki Samra Samer de etkinliğe katılarak öncülük ettikleri iklim grevinin nedenlerini ve amaçlarını anlatacak. STK’lar, devlet kurumları ve sektör temsilcilerinin katılacağı kurultayda, iklim değişikliği tehdidi altındaki denizler konusu gündeme getirilerek yapılan çalışmalar anlatılacak. Son yıllarda artan iklim değişikliği sorununun, önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki denizleri nasıl etkileyeceği masaya yatırılacak.

Denizcilik sektöründe yeni iklim düzeni için yapılan yatırımların da konuşulacağı kurultayda, iklim değişikliğinin insan sağlığına ve doğaya etkileri ise bir diğer konu başlığını oluşturuyor. İklim değişikliği kurultayı özellikle çevre konusunda farkındalık kampanyalarına katılmış kişilerin çabalarını da görünür kılmayı amaçlıyor. Bu nedenle kurultay sonunda bu konu için katkı yapan gazeteci, sanatçı, televizyoncu, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara da özel bir törenle “Deniz Yıldızı Çevre Ödülü” verilecek.